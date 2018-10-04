Американцы получили экстренное оповещение от Трампа [ Редактировать ]
Жители США получили экстренное оповещение от имени президента страны Дональда Трампа. Его разослало Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Об этом сообщает TMZ.
Общенациональная рассылка от имени Трампа осуществлялась впервые и была тестовой. Получатели не должны были выполнять каких-либо действий.
"Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется", - говорится в тексте сообщения.
Экстренные оповещения в США рассылаются только в случае общенационального кризиса или необходимости срочно предупредить граждан об опасности.
Ранее Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю.
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