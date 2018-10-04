Жители США получили экстренное оповещение от имени президента страны Дональда Трампа. Его разослало Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает TMZ.

Общенациональная рассылка от имени Трампа осуществлялась впервые и была тестовой. Получатели не должны были выполнять каких-либо действий.



"Это проверка национальной беспроводной системы аварийного оповещения. Никаких действий не требуется", - говорится в тексте сообщения.



Экстренные оповещения в США рассылаются только в случае общенационального кризиса или необходимости срочно предупредить граждан об опасности.

Ранее Дональд Трамп назвал худшую ошибку своего государства за всю историю.