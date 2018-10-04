Испанская "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

У каталонцев голами отметились Коутиньо, Ракитич, и дублем Месси, а у лондонцев забивали Кейн и Ламела. После двух туров "Барселона" имеет в своем активе шесть баллов, а у "Тоттенхэма" пока ноль.

"Тоттенхэм" - "Барселона" - 2:4

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