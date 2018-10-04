"Тоттенхэм" - "Барселона": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
Испанская "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
У каталонцев голами отметились Коутиньо, Ракитич, и дублем Месси, а у лондонцев забивали Кейн и Ламела. После двух туров "Барселона" имеет в своем активе шесть баллов, а у "Тоттенхэма" пока ноль.
"Тоттенхэм" - "Барселона" - 2:4
Расписание и результаты всех матчей Лиги чемпионов УЕФА смотрите тут.
по теме
Лига чемпионов: "Шальке" обыграл "Локомотив"
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка помог немецкому "Шальке" одержать победу
ПСЖ - "Црвена Звезда": французы "уничтожили" сербов в поединке Лиги чемпионов
Команда Томаса Тухеля не оставила ни единого шанса дебютанту турнира
Лига чемпионов: результаты матчей 2 октября
Предлагаем результаты всех матчей второго тура группового турнира Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: расписание и результаты матчей
Финал турнира состоится 1 июня 2019 года на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде