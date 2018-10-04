Порятунок лелек. 19-річний юнак із Польщі облаштував притулок для птахів. Там проходять реабілітацію пернаті, які потрапили в біду. Як саме їм допомагають - дізнаємося від Єлизавети Журавель.

Це Каміль Пивоварчиков. У вільний від навчання час хлопець навідується до реабілітаційного центру для лелек, який він облаштував неподалік свого будинку. На території притулку є велике поле, ліс та навіть ставок із питною водою.

"Майже 97% лелек, які до нас потрапляють, - більше не спроможні літати. Усе через те, що гнізда вони облаштовують на стовпах із лініями електропередач. Крильми вони нерідко торкаються високовольтних кабелів, що призводить до серйозних травм", - говорить Каміль Пивоварчиков, засновник реабілітаційного центру для лелек.

Перед тим, як відкрити центр - Каміль вивчав поведінку цих дивовижних птахів. А протягом двох місяців відвідував курси надання першої допомоги у ветеринарній клініці. Тому зараз студент знає що робити, коли у лелеки зламане крило або пошкоджений дзьоб.

"Майже щотижня до мене навідуються люди, які приносять із собою покалічених чорногузів і просять мене вилікувати їх. Ось наприклад кілька днів тому до мене звернулася жінка із пташеням, яке випало із гнізда. Я його взяв під свою опіку і зараз маю сам його вигодовувати та ростити", - говорить хлопець.

Зараз у притулку 27 пернатих. Усі вони доглянуті, у їхньому розпорядженні - велика територія, де можна вільно пересуватися. Для лелек це не лише реабілітаційний центр, а ще місце для парування і виведення пташенят. Адже за останні кілька десятиліть їх популяція відчутно скоротилася.

"Він від щирого серця хоче допомогти цим птахам. Каміль прочитав статтю, де сказано, що у Лівані на лелек полюють - через це популяція скоротилася. Тому він правильно зробив, що влаштував такий дивовижний притулок", - говорить Барбра Пивоварчикова, мати Каміля.

Нещодавно незвичайний прихисток для птахів почав отримувати фінансову допомогу із регіональних фондів захисту довкілля. Каміль й надалі облаштовуватиме центр, щоб у майбутньому мати змогу утримувати більше лелек, які потребують людської допомоги.