Роману Сущенку дозволили зустрітися із сином [ Редактировать ]
А от іншого бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері.
І додав, що тепер він відвідуватиме українця як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця цього тижня у Сущенка буде побачення з сином.
Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпіонажі і засудив на 12 років колонії суворого режиму. Своєї провини українець не визнає.
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Романа Сущенка відвідав адвокат
А от іншого бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері
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