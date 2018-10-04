Російський подвійний агент Сергій Скрипаль задешево продавав секрети ГРУ - по три тисяч доларів за порцію матеріалів. Відтак за понад 20 років співробітництва з британською розвідкою заробив не більше 90 тисяч доларів.

Про це ідеться в книзі журналіста ВВС Марка Урбана "Файли Скрипаля", яка сьогодні виходить друком. Журналіст зустрічався зі Скрипалем торік, аби написати про шпигунську війну між Росією та Заходом.

Урбан також пропонував Скрипалю взяти в нього інтерв'ю цьогоріч після одужання, але той відмовився.