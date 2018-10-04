У Британії презентують книгу про Сергія Скрипаля [ Редактировать ]
Російський подвійний агент Сергій Скрипаль задешево продавав секрети ГРУ - по три тисяч доларів за порцію матеріалів. Відтак за понад 20 років співробітництва з британською розвідкою заробив не більше 90 тисяч доларів.
Про це ідеться в книзі журналіста ВВС Марка Урбана "Файли Скрипаля", яка сьогодні виходить друком. Журналіст зустрічався зі Скрипалем торік, аби написати про шпигунську війну між Росією та Заходом.
Урбан також пропонував Скрипалю взяти в нього інтерв'ю цьогоріч після одужання, але той відмовився.
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