В Індонезії другий день вивергається вулкан Сопутан. місцеві жителі масово викладають у соцмережах відео. На кадрах помітно як густа завіса накриває населені пункти. Димовий стовп сягає шести кілометрів у висоту.

Вулкан на острові Сулавесі активізувався після потужних землетрусів минулого тижня. Місцева влада поки що людей не евакуює, однак населення попередили про можливу небезпеку.

Нагадаю, внаслідок землетрусу на острові загинуло понад 1400 осіб, близько сотні пропали безвісти.