Капсулу для Hyperloop представили в Іспанії [ Редактировать ]
В Іспанії представили першу пасажирську капсулу для швидкісної транспортної системи Hyperloop. Вона завдовжки 32 метри, і завважки 5 тонн. Зсередини нагадує інтер'єри з науково-фантастичних фільмів.
За задумом, такі капсули зможуть перевозити пасажирів у спеціальних трубах за швидкості близько 1200 кілометрів за годину. Невдовзі представлену капсулу збираються відправити до Франції для випробувань, там до кінця року зведуть одну з перших Hyperloop трас.
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