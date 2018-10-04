В Іспанії представили першу пасажирську капсулу для швидкісної транспортної системи Hyperloop. Вона завдовжки 32 метри, і завважки 5 тонн. Зсередини нагадує інтер'єри з науково-фантастичних фільмів.

За задумом, такі капсули зможуть перевозити пасажирів у спеціальних трубах за швидкості близько 1200 кілометрів за годину. Невдовзі представлену капсулу збираються відправити до Франції для випробувань, там до кінця року зведуть одну з перших Hyperloop трас.