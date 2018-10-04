У Раді розкритикували закон про особливий статус Донбасу [ Редактировать ]
Депутати партій "Батьківщина", "Радикальна партія", "Самопоміч" закликали від голосування по законопроекту про особливий статус Донбасу. На думку політиків "особливий статус Донбасу" загрожує федералізації України і вводить амністію для бойовиків.
"Перед тим, як ми отримаємо контроль за кордоном, нам пропонують там провести місцеві вибори. Які там взагалі можливі вибори під таким соусом? Ви за це голосуєте? Фракція "Батьківщина голосує проти"", - заявил Игорь Луценко, депутат от партии "Батькивщина".
"Зараз ми говоримо тільки про терміни, які потрібні нам для санкцій. Це дійсно важка тема, дійсно не ідеальні закони. Нам прийдеться повертатися до їх перегляду, але тогді відбудеться демілітаризація, деокупація, коли ми всю ту російську шваль виженемо звідти", - отметила депутат Ирина Геращенко.
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