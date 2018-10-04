В Николаеве маршрутка с пассажирами "влетела" в грузовик [ Редактировать ]
В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. Жуткое ДТП произошло рано утром на улице Троицкой в Ингульском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.
Маршрутное такси Mercedes - Benz столкнулось с грузовиком Scania, который стоял на обочине, отметили в полиции.
Предварительно, в результате аварии восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых четверо несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал. Информацию о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.286 УК Украины, то есть "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Также сегодня произошло ДТП во Львовской области, в результате которого пострадали люди.
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