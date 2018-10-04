Известная певица Алла Пугачева пришла на похороны актера и сатирика, народного артиста России Романа Карцева.

Примадонна российской эстрады произнесла в Центральном доме литераторов в Москве.

"Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами, но лишний раз не помешает", - сказала Пугачева.

Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом.