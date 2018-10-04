Алла Пугачева возвращается на сцену [ Редактировать ]
В 2010 году российская певица Алла Пугачева ушла со сцены. Однако в честь своего 70-летия певица готовит новую программу, чтобы выступить сразу в нескольких городах. Об этом сообщает издание "Стархит".
Личный стилист Пугачевой Алишер будет готовить артистку к пышному празднованию юбилея - 15 апреля 2019 года Алле Борисовне исполнится 70 лет.
"Костюмы для Аллы Борисовны мы делаем постоянно, но для сольника еще не добрались - пока записываем песни", - сообщил стилист.
Недавно Алишер рассказал, что снимает клип с участием Пугачевой.
Раскрывать подробности он не стал, но опубликовал ролик со съемочной площадки и поблагодарил звезду за сотрудничество. Клип должен выйти как раз к юбилею Пугачевой.
Пугачева даст 20 сольных концертов, которые состоятся в Москве, Петербурге, а также Израиле, Германии и Америке. Официальной информации на этот счет пока нет.
Вероятно, организаторы и сама звезда пытаются сохранить интригу. Известно, что певица обратилась к Илье Резнику за новым хитом.
"Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни - вечные, они живут уже 30-40 лет", - заявил поэт Илья Резник.
Ранее мы писали о том, что внезапно помолодевшая Пугачева шокировала внешним видом.
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