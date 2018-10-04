Киевлянин утонул в собственном автомобиле (фото) [ Редактировать ]
4 октября в Дарницком районе Киева мужчина в автомобиле скатился в Днепр и захлебнулся.
"С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года", - сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.
Трагедия случилась неподалеку от Днепровской набережной. Автомобиль находился на расстоянии 25 метров от берега и на глубине 6 метров.
Установлением причин происшествия занимаются правоохранительные органы.
Ранее в Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле.
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