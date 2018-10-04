ЕСПЧ принял решение в деле Сенцова [ Редактировать ]
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск украинца Олега Сенцова, который голодает 144-й день в российской колонии в Лабытнанги, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передают "Факты".
Кроме того, ЕСПЧ предоставил срок правительству России до 16 января 2019 года представить письменное заключение по делу Олега Сенцова и ответить на ряд вопросов.
При этом, суд не станет выносить решение по делу Сенцова, пока не будет принято решение по делу "Украина против России" по Крыму, сообщила адвокат полизаключенного Наталия Добрева, пишет ТАСС.
Также, пока не будет принято решение по делу "Украина против России" в отношении Крыма, не будет и решения по делу Олега Сенцова, добавила Добрева.
Адвокат Павел Чиков уточнил, что ЕСПЧ коммуницировал уголовное дело Сенцова.
"ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд увязал его жалобу с делом "Украина против России" об аннексии Крыма", - сказал он.
Тем временем Сенцов находится на грани жизни и смерти: врачи поставили ему серьезный диагноз.
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