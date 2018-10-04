4 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщается на сайте Верховной Рады.

Это означает, что закон 9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вернули в парламент с подписью президента.

Депутаты Верховной рады Украины поддержали принятие за основу и в целом законопроекта №9153 о пролонгации закона об особом статусе Донбасса.