Порошенко подписал закон о статусе Донбасса [ Редактировать ]
4 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщается на сайте Верховной Рады.
Это означает, что закон 9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вернули в парламент с подписью президента.
Депутаты Верховной рады Украины поддержали принятие за основу и в целом законопроекта №9153 о пролонгации закона об особом статусе Донбасса.
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