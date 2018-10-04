Обыски в офисе и в квартире руководителя Госрезерва Украины. Чиновника обвиняют в незаконной перевозке стратегического зерна. Он же утверждает, что вывез зерно из-за опасной близости к зоне боевых действий. И, в свою очередь, обвиняет правоохранителей в политическом заказе. Руслан Смещук продолжит.

Следственные действия в квартире Вадима Мосийчука - главы Госрезерва Украины - начались рано утром. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке и попросил журналистов приехать.

"Ничего не было найдено. Ни каких денежных средств, никаких документов, которые они искали. Самая главная их задача была быстро подать клопотання на отстранения меня от главы Госрезерва. И взять под домашний арест. Вдумайтесь под домашний арест с до 7 утра", - говорит Вадим Мосийчук, глава Госагентства резерва Украины.

В городской прокуратуре заявляют - обыск проводился абсолютно законно.

"Під час слідчих дій голові Державного агенства резерва України була оголошена підозраза статтею службова недбалість, що спричинила збитки державі понад 6 млн гривень. Одночасно йому було вручене клопотання про обрання йому запобжного заходу, та клопотання про усунення його від виконання службових обов'язків", - говорит Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Причина - перемещение около 14 тысяч тонн резервного зерна из одной области в другую - из Харьковской в Черкасскую. В прокуратуре утверждают необходимости в этом не было. А Мосийчук говорит о политическом заказе.

"Ці рішення він прийма однособово без погодження з Кабміном, та без жодних обгрунтувань. У подальшому він мотивув прийняття такых рішень начебто близьким розташування зерносховища в Харківській області поблизу с місцями де проводиться антитерористична операція", - говорит Надежда Максимец, пресс-секретарь прокуратуры Киева.

"Это делается уже более двух лет, само дело заведено в 2016 году. А то, что мне приписывают - в 2017 году. Основная задача - отстранить меня от должности, это я знаю - мне неоднократно высокопосодовци говорили", - говорит Мосийчук.

Расследование продолжается. А в ближайшее время суд должен избрать Вадиму Мосийчуку меру пресечения, а также решить - может ли он на время следствия возглавлять Госрезерв.