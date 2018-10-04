На Донбасі зафіксували п'ять обстрілів за добу

Ворог не припиняє збройних провокацій на Донбасі. За минулу добу 5 обстрілів. Два з них із заборонених видів озброєння. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину