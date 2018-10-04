На Донбассе ранили двоих украинских солдат [ Редактировать ]
Двое украинских солдат ранены на Донбассе. Сегодня боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В том числе трижды из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Прицельный огонь враги вели по нашим позициям в районе Крымского, Орехово, Луганского, Южного, Красногоровки, Марьинки и Павлополя. Боевики использовали минометы 120-го и 82-го калибра, а также стрелковое оружие.
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