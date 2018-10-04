Венгрия вышлет первого секретаря посольства Украины [ Редактировать ]
Украина высылает венгерского консула из города Берегово на Закарпатье. В МИДе аргументировали решение тем, что представитель Венгрии занимался деятельностью, несовместимой с должностью консула.
Изданию Европравда стало известно, что речь идет о дипломате по имени Дьердь Ваш. Он якобы участвовал в приведении к присяге новоиспеченных венгерских граждан в Берегово. На скандальном видео церемонии его заметили с бокалом шампанского.
В Будапеште на решение украинского МИДа отреагировали жестко - высылают первого секретаря посольства Украины в Венгрии и обещают блокировать евроинтеграцию Киева.
"Украина развернула кампанию против института двойного гражданства, хотя это распространенное явление в Европе. Консул Венгрии, которого высылают из Украины, не нарушал законов. Наше правительство предприняло соответствующие дипломатические меры в связи с такими действиями Киева", - говорит Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.
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