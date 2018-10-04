Радикальная партия призвала уволить главу "Нафтогаза" [ Редактировать ]
В Радикальной партии требуют от правительства не отменять часть субсидий для украинцев. Как заявил лидер политсилы Олег Ляшко люди не должны платить за газ столько же, сколько топ-менеджеры "Нафтогаза" с их сверхпремиями и зарплатами. И потребовал от газового монополиста немедленно предоставить депутатам отчет.
"Уряд прийняв рішення, яким обмежив право громадян на отримання субсидії. 3 мільйони людей штучно випадають із процедури отримання субсидій, фактично наживаються на людях, коли пенсіонер 1500 гривень пенсії чи робітник із 3000 зарплати повинен платити таку саму ціну, як Коболєв, який отримує 3 мільйони зарплати. Ми добиваємося звіту уряду, звіту Нафтогазу, відставку голови Нафтогазу Коболєва, його заступника Вітренка", - говорит Олег Ляшко.
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