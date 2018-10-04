Развитие науки в Украине является фундаментом для роста экономики - Сергей Каплин [ Редактировать ]
С акцией протеста сегодня вышли ученые. Требовали - увеличить финансирование Национальной академии наук и повысить зарплаты. Участники акции, а их собралось полтысячи, прошлись колонной от Кабинета Министров до Верховной Рады, а потом перекрыли движение по улице Грушевского. Поддержал митингующих и народный депутат Сергей Каплин.
"Наші науковці, які є основою нашої конкуренції, які є фундаментом для майбутнього розвиту національної економіки, а значить створення нових робочих місць, а значить збільшення зарплати, а значить збільшення надходжень відрахування у пенсійний фонд для того, аби наші пенсіонери отримали пенсії. Так от. Всі ці науковці, вся ця наукова інфраструктура не отримує жодної копійки. Ми вважаємо, що необхідно сьогодні максимально мобілізувати всіх, хто має відношення до освіти і науки". - говорит Сергей Каплин.
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