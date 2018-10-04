В Николаеве маршрутка протаранила грузовик [ Редактировать ]
Они ехали в школу и на работу, а попали в больницу. В Николаеве в час пик на полном ходу микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик.
Водитель его попросту не заметил. В результате 12 человек получили травмы. Из них семеро дети. Пострадавших доставили в больницы, половине оказали помощь и отпустили домой. Сейчас в стационаре - находится один ребенок и пятеро взрослых. Угрозы их жизни нет. Почему водитель маршрутки не заметил грузовик и был ли он трезв - установит экспертиза. Открыто уголовное производство. Виновнику аварии грозит максимум три года тюрьмы.
"Водій пояснив, що його дезорієнтувало сонячне випромінювання зранку, коли він був на маршруті №43, він не впорався з керуванням", - говорит Юрий Король, инспектор Патрульной полиции Николаева.
"Один ребенок с травмой носа. Он остался у нас под наблюдением. Травмы, в основном ушибы, ссадины, несколько детей получили сотрясения головного мозга", - говорит Александр Плиткин, главврач Николаевской областной детской больницы.
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