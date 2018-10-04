К закрытию межбанка курс доллара ослаб к гривне на несколько копеек. Илл.: pixabay.com

4 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились укреплением курса гривны к американской валюте.

Торги открылись котировками 28,17/28,21 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,13/28,16 (укрепление гривны на 4/5 копеек), сообщает "Ліга.Финансы".

Торги по евро начались с котировок 32,3278/32,3967 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,3945/32,4290.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4252/0,4272, к закрытию котировки составили 0,4218/0,4225 гривны за рубль.

Пока шли торги средний курс доллара к гривне в обменных пунктах украинских банков также упал по сравнению с предыдущим днем.