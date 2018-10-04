Курс доллара упал к закрытию межбанка 4 октября [ Редактировать ]
4 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке окончились укреплением курса гривны к американской валюте.
Торги открылись котировками 28,17/28,21 гривны за доллар, а к закрытию котировки составили 28,13/28,16 (укрепление гривны на 4/5 копеек), сообщает "Ліга.Финансы".
Торги по евро начались с котировок 32,3278/32,3967 гривны за евро, к закрытию котировки составили 32,3945/32,4290.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4252/0,4272, к закрытию котировки составили 0,4218/0,4225 гривны за рубль.
Пока шли торги средний курс доллара к гривне в обменных пунктах украинских банков также упал по сравнению с предыдущим днем.
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