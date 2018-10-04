Британцы придумали субтитры для театра [ Редактировать ]
Можно ли смотреть спектакли с субтитрами и как ходить в школу во время потопа? Об этом и не только - далее в нашем обзоре
Очки для театралов. Британцы разработали приспособление для тех, кому сложно разобрать слова актеров во время спектаклей - очки с субтитрами. Устройство создано по японским технологиям и синхронизируется с речью актеров в режиме онлайн. Гаджет уже можно взять напрокат в театрах Великобритании.
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В Бангладеш начали работу школы-корабли, чтобы дети могли учиться во время наводнений. Ливни и оползни в стране случаются с пугающей частотой, что существенно влияет на учебный процесс. Однако благодаря школам на воде, дети смогут получать образование без перерывов.
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Во Франции запустили первый плавучий ветряной энергогенератор. Он способен обеспечить элетроэнергией более пять тысяч человек. Ветровая турбина расположена в 20 км от берега в Северном море. Электрогенератор удерживает на месте мощный якорь, а энергия передается на берег благодаря системе кабелей. Таких в мире - всего лишь восемь.
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В Швейцарии придумали новый способ для борьбы с климатическими проблемами. Ученые изобрели корм для коров, от которого животные будут выпускать меньше газов. Такие выбросы вредят экологии и могут ускорить глобальное потепление. Исследователи выяснили - одна корова выпускает до 3 тонн углекислого газа в год. Производители нового корма обещают - теперь этот показатель уменьшится на 10 процентов.
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О судовой системе - языком искусства. В Центральной Африке вышел новый спектакль о работе Специального уголовного суда. Сюжет повествует о матери, которая хочет отомстить за изнасилованную и убитую дочь. Вместо кровавой мести знакомая предлагает ей обратиться в прокуратуру, ведь так дело решиться эффективнее. Спектакль уже посетили около 100 человек.
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В сборной Португалии потери. Роналду не будет играть за команду до конца 2018 года. Причиной такого решения стало желание португальца адаптироваться в "Ювентусе". Капитан сборной Португалии пропустит матчи Лиги наций с Польшей и Италией, а также товарищескую встречу с Шотландией.
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