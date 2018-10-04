Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей в результате землетрясения и цунами Индонезии. Об этом говорится на официальном сайте президента.

"Украинская помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - заявилглава государства.

Порошенко отметил, что Индонезия, несмотря на расстояние, остается очень близкой для Украины, ведь постоянно поддерживает украинские резолюции в ООН. А в августе 2016 года президент посещал Индонезию с визитом.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров. Жертвами стихийного бедствия стали более 1400 человек.