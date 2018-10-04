Землетрясение в Индонезии: Украина предоставит гуманитарную помощь [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей в результате землетрясения и цунами Индонезии. Об этом говорится на официальном сайте президента.
"Украинская помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - заявилглава государства.
Порошенко отметил, что Индонезия, несмотря на расстояние, остается очень близкой для Украины, ведь постоянно поддерживает украинские резолюции в ООН. А в августе 2016 года президент посещал Индонезию с визитом.
Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.
Землетрясение вызвало волны цунами, которые достигали шести метров. Жертвами стихийного бедствия стали более 1400 человек.
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