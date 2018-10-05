Тренер киевского "Динамо" поделился своими впечатлениями с журналистами после игры с чешским "Яблонцем". По словам наставника киевлян, ничья - неудовлетворительный результат для команды, но вся борьба за выход в плей-офф продолжается. По мнению Хацкевича, предстоящие матчи против французского "Ренна" - ключевые.



"Вся борьба у нас в группе продолжается. Две игры во Франции с "Ренном" для нас будут очень важны", - заявил тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Хацкевич остался доволен началом матча, но вот индивидуальные действия полузащитников киевлян вызвали ряд вопросов у наставника.

"Давайте будем откровенны, оба гола – это индивидуальные ошибки игроков"… "Наша полузащита Гармаш – Сидорчук – Буяльский пыталоись контролировать мяч, но иногда Денис слишком часто обрезался", - говорит тренер киевлян.

Также Хацкевич объяснил замену Виталия Буяльского. По словам тренера, легкий дискомфорт в верхней мышце бедра полузащитник почувствовал еще в перерыве. Во время второго тайма, состояние игрока ухудшилось. Но к счастью, к следующей игре против донецкого "Олимпика" Виталий успеет возобновиться.

Ранее мы публиковали результаты яркого матча "Динамо" - "Яблонец".