Александр Хацкевич: "Вся борьба еще впереди" [ Редактировать ]
Тренер киевского "Динамо" поделился своими впечатлениями с журналистами после игры с чешским "Яблонцем". По словам наставника киевлян, ничья - неудовлетворительный результат для команды, но вся борьба за выход в плей-офф продолжается. По мнению Хацкевича, предстоящие матчи против французского "Ренна" - ключевые.
"Вся борьба у нас в группе продолжается. Две игры во Франции с "Ренном" для нас будут очень важны", - заявил тренер "Динамо" Александр Хацкевич.
Хацкевич остался доволен началом матча, но вот индивидуальные действия полузащитников киевлян вызвали ряд вопросов у наставника.
"Давайте будем откровенны, оба гола – это индивидуальные ошибки игроков"… "Наша полузащита Гармаш – Сидорчук – Буяльский пыталоись контролировать мяч, но иногда Денис слишком часто обрезался", - говорит тренер киевлян.
Также Хацкевич объяснил замену Виталия Буяльского. По словам тренера, легкий дискомфорт в верхней мышце бедра полузащитник почувствовал еще в перерыве. Во время второго тайма, состояние игрока ухудшилось. Но к счастью, к следующей игре против донецкого "Олимпика" Виталий успеет возобновиться.
Ранее мы публиковали результаты яркого матча "Динамо" - "Яблонец".
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