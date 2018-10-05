Нідерланди та США звинуватили Росію у кібератаках [ Редактировать ]
Консолідований удар - Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках.
Нідерланди, зокрема повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерській атаці проти Організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. Чотирьох росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину вислали із країни.
Мін'юст США, натомість, звинуватив сімох офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій.
У МЗС Росії обвинувачення назвали "зрежисованою акцією".
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