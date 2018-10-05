Консолідований удар - Нідерланди та США в один день звинуватили ГРУ Росії в кібератаках.

Нідерланди, зокрема повідомили, що у квітні цього року запобігли хакерській атаці проти Організації із заборони хімічної зброї, яка розслідує хімічні атаки в Сирії та отруєння Скрипалів. Чотирьох росіян із дипломатичними паспортами, підозрюваних у підготовці кіберзлочину вислали із країни.

Мін'юст США, натомість, звинуватив сімох офіцерів російської розвідки у спробі зламати мережі антидопінгових агентств та інших організацій.

У МЗС Росії обвинувачення назвали "зрежисованою акцією".