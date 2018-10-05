Землетрус у Індонезії: кількість жертв продовжує зростати [ Редактировать ]
Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх вже 1 тисяча 558.
Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще дві з половиною тисячі - постраждали. 113 людей вважають зниклими безвісти, а понад 150 - і досі чекають на порятунок під завалами.
Нагадаю, стихійне лихо накрило Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус. Він викликав потужне цунамі. Хвилі заввишки з триповерхівки повністю змили місто Палу та селища неподалік.
по теме
В Індонезії продовжують шукати постраждалих від стихії
Вода поховала під собою цілі селища, тож більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків
У США ліквідовують наслідки буревію "Роза"
Машини застрягають посеред дороги, водіїв та пасажирів доводиться рятувати пожежникам
Землетрясение в Индонезии: число жертв стремительно растет
Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более тысячи человек
Тайфун "Трамі" накоїв лиха у Японії
Без електрики залишилися майже півмільйона осель, евакуювали понад 120 тисяч мешканців, скасовано сотні авіарейсів
Землетрясение в Индонезии: число жертв неумолимо растет
Количество жертв землетрясения и цунами в Индонезии стремительно растет