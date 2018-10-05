Число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу та цунамі на індонезійському острові Сулавесі дедалі збільшується. Їх вже 1 тисяча 558.

Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Ще дві з половиною тисячі - постраждали. 113 людей вважають зниклими безвісти, а понад 150 - і досі чекають на порятунок під завалами.

Нагадаю, стихійне лихо накрило Сулавесі 28 вересня. Спочатку острів сколихнув землетрус. Він викликав потужне цунамі. Хвилі заввишки з триповерхівки повністю змили місто Палу та селища неподалік.