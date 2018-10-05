На Азовском море пройдут масштабные учения [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море. Об этом он сказал журналистам, передают "Українськi Новини".
Он отметил, что ему известно о намерении России провести учения на Азовском море в ближайшее время.
"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", - сказал Турчинов.
По его словам, украинские военные на данный момент усиливают береговую охрану и наращивают авиационную компоненту.
Ранее украинские корабли зашли в Азовское море через Керченский пролив.
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