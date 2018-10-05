Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море. Об этом он сказал журналистам, передают "Українськi Новини".

Он отметил, что ему известно о намерении России провести учения на Азовском море в ближайшее время.

"Украинские военные тоже проведут серьезные учения на Азовском море", - сказал Турчинов.

По его словам, украинские военные на данный момент усиливают береговую охрану и наращивают авиационную компоненту.

Ранее украинские корабли зашли в Азовское море через Керченский пролив.