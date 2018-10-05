В Зімбабве вирує епідемія холери [ Редактировать ]
Наймасштабніша епідемія холери за останнє десятиліття спалахнула у Зімбабве.
Жертвами хвороби вже стали 49 людей, понад десять тисяч - інфіковані. Влада найбільших міст почала масове вакцинування. Причина епідемії - старі водогони і нестача чистої води.
Десять років тому від холери в Зімбабве вже загинули 4 тисячі людей.
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