Наймасштабніша епідемія холери за останнє десятиліття спалахнула у Зімбабве.

Жертвами хвороби вже стали 49 людей, понад десять тисяч - інфіковані. Влада найбільших міст почала масове вакцинування. Причина епідемії - старі водогони і нестача чистої води.

Десять років тому від холери в Зімбабве вже загинули 4 тисячі людей.