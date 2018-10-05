Світ має бути без жорстокості. З такими гаслами напередодні, у всесвітній День захисту тварин, у Запоріжжі зібралися десятки людей. Учасники акції планували влаштувати автопробіг. Проте обмежилися мітингом. Що пішло не так? - знають мої колеги.

Громадські активісти, зоозахисники та байкери. Їх об'єднала не лише любов до тварин. Учасники акції в один голос стверджують - світ став жорстокіший.

"Ці питання дуже важливі взагалі для суспільства. Бо від відношення до тварини, до відношення до людини - дуже маленький крок", - говорить Наталія Бабенко, учасниця акції, голова ГО "Запорізький колорит".

Лише за останні місяці у Запоріжжі зафіксували десятки фактів знущання з тварин. Найжахливіші історії - коли домашніх вихованців викидали з балконів багатоповерхівок:

"И за что она это сделала? Она ее замотала. То есть, не просто так собачка нечаянно выпала. Она ее замотала и с размаху, как мешок с мусором, выбросила. И после этого еще смотрела оттуда, следила".

Неабиякого розголосу набула й інша історія. Цирковий ведмідь усе літо прожив у вантажівці на звичайнісінькому паркувальному майданчику. Щоправда, згодом клишоногого влаштували до притулку. Утім, історій зі щасливим кінцем не багато - говорять учасники акції.

"У моей мамы и папы сейчас дома живут две дворняги, которые подобраны здесь на площади. Они были подобраны раненные, еле живые. Мама обещала папе их вылечить и отпустить. Потом они остались жить у нас. Поэтому дворняги и обездоленные животные у меня дома - это как само собой разумеющееся", - розповідає Віталій, байкар.

Саме тому брутальні мотоциклісти поруч із зоозахисниками - не випадковість, - жартують організатори акції.

"Байкеры всегда привлекают интерес к себе. Особенно подростков. А для меня это очень важно. И когда они увидят, что такие авторитетные люди гуманно относятся к животным, и может быть у кого-то тоже возникнет такая вот, сердце защемит и он тоже будет относиться к животным также по-доброму, как байкеры и автомобилисты", - запевняє Ірина Ніхотіна, організатор акції.

Аби привернути увагу містян до проблеми, учасники акції хотіли влаштувати автопробіг у супроводі патрульних. Та правоохоронці, - кажуть активісти, - чомусь не приїхали.

"Так, керівництво наше погодило. Але самої заяви на супровід до нас не надходило. Тому виникло непорозуміння того, що немає супроводу", - говорить Олена Литвинець, старший інспектор прес-служби патрульної поліції Запоріжжя.

То ж учасникам акції не залишилось нічого іншого, як роз'їхатися після мітингу по домівках.