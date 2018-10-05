Далі у випуску - прохання про допомогу. Врятувати доньку просить родина з Тернопільщини. 9-місячній Мар'янці терміново потрібна пересадка кісткового мозку, зробити яку можуть лише за кордоном. Проте необхідних грошей на операцію родина не має.

"2 години нас зараз будуть переливати. Ось ставлять нам крапельці, будуть переливати кров".

Це - початок блоку хіміотерапії, який на відео у палаті "Охматдиту" знімала мама 9-місячної Мар'янки, адже, окрім неї, до дівчинки більше нікого не пускають. Ольга розповідає, дитина народилася повністю здоровою, але кілька місяців тому, лікарі діагностували їй вроджену гостру мієлоїдну лейкемію.

"Піднялась температура і ми подумали, що це просте прорізування зубів, як у всіх дітей. Після того, як ми здали аналізи - в нас виявили бласти. Потім у нас взяли пункцію і відправили на Київ, де підтвердили аналіз - у дочки виявили рак", - розповідає Ольга Цокало, мати Мар'яни.

Попри хворобу, каже мама, після хіміотерапій дівчинка дуже активна та комунікабельна. Щоправда, лише після відновлення, бо ж самі курси маленькому організму переносити складно.

"Було важко, тому що стан її був поганий. Вона лежала, вона плакала, цілий місяць не їла. Вона була на грудному, вона не вміла перейти на пляшечку. Цілий місяць я її годувала з шприца. Вона їла дуже мало", - розповідає Ольга Цокало, мати Мар'яни.

За рахунком цей блок хіміотерапії для Мар'янки вже третій. Загалом їх потрібно чотири. Після чого, - кажуть лікарі - необхідна операція.

"Марьяна у нас находится в комплексной ремиссии по основному заболеванию и после окончания химиотерапии - ей нужна будет трансплантация костного мозга. У нее есть родственный донор - старшая сестра, которая полностью совместима", - повідомила Інна Шергіна, лікар-гематолог.

"Зараз нам потрібно зібрати кошти для того, щоб зробити трансплантацію кісткового мозку в Італії, Ероні. Нас клініка згодилась прооперувати. Але така сума, яку вони нам назвали - 90 тисяч євро - це нереально самому зібрати такі гроші", - плаче Ольга Цокало, мати Мар'яни.

Щоб зібрати таку суму, родина має лише два місяці. Тож батьки сподіваються на допомогу небайдужих і вірять, що їхня донечка буде жити.

Допомогти може кожен охочий. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо".

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанку

5168 7422 1483 4057

Цокало Петро Євгенович

Мобільний телефон матері

098 737 44 07

Цокало Ольга Олегівна