Нобелівський тиждень: Олега Сенцова номінували на премію миру [ Редактировать ]
Сьогодні у Норвезькому Осло відбудеться кульмінація Нобелівського тижня - там офіційно оголосять лауреата премії миру.
Серед претендентів на цю нагороду - український режисер та політв'язень Олег Сенцов, президент США Дональд Трамп та навіть лідер КНДР Кім Чен Ин.
Ідея висунути Сенцова належить колишньому Нобелівському лауреатові Леху Валенсі. Він наголосив - ненасильницький протест українського режисера гідний всесвітнього визнання.
Загалом на премію миру номіновано 216 осіб та 115 організацій. За прогнозами експертів та ЗМІ - найвірогідніше лауреатом стане хтось зі світових лідерів. Зокрема, президенти США, Південної та Північної Корей. Хоча кандидатура останнього - доволі суперечлива.
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