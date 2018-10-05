На Волині розкопали масове поховання військових. Братську могилу знайшли на території Школи мистецтв у Ковелі. За кілька тижнів з-під землі підняли вже майже 250 останків солдатів і офіцерів Вермахту. Вони пролежали у землі 75 років. І про таке сусідство ані дирекція навчального закладу, ані місцеві мешканці - гадки не мали. Як вдалося натрапити на поховання - дізнавалися наші кореспонденти.

"Значить, захоронений в Ковелі. І дані його іменного жетона, і де він заборонений", - показує довідку з німецького архіву керівник пошукової групи "Захід". На ній - схема захоронення вояків Вермахту. Саме завдяки їй знайшли місце, де покояться останки солдатів та офіцерів, які загинули у боях за Ковель.

"1944 рік. Це період, коли угрупування німецьких військ було в оточенні, і тут велися жорстокі бої. На даній схемі є місце, де був німецький солдатський госпіталь. Це теперішній готель "Ковельчанка". Він біля нас. І намальована схема, на якій захоронено в братських могилах 427 солдат", - розповідає Мирон Старко, спеціаліст із перепоховання в Західній Україні.

Фахівці Народної Спілки Німеччини догляду за військовими похованнями працюють тут уже місяць. Ексгумували майже 250 останків вояків. Завдяки ретельному підходу німців до поховань є детальні списки захоронених тут з описами поранень та причин смерті.

"Переважно піднімаємо молодих солдат 1925-1926 року. Тут рядом госпіталь стояв - от за пару метрів. Медики працювали і захоронення йшло в ту саму братську могилу", - показує Іван Маринович, пошуковець.

Таке масове захоронення у братській могилі, - кажуть пошуковці, - знайшли уперше у Західній Україні. Бо німці навіть під час війни ховали своїх убитих в одиночних могилах. А ще - вкладали іменний жетон.

"Це німецький жетон другої світової війни. На цьому жетоні вказано підрозділ, група крові, ну відповідно його особистий номер. Чим нижча цифра - тим більший офіцер", - розповідає Юрій Худицький, пошуковець.

"По даних цього жетона в електронній системі швиденько можна знайти цю людину і взнати, хто є хто. Після цього відшукують найближчу людину і передають інформацію про те, що знайшли рідного, який загинув в тому чи іншому місці", - говорить Мирон Старко, спеціаліст із перепоховання в Західній Україні.

Розкопки тривають на території Ковельської школи мистецтв. Її працівники кажуть - навіть не підозрювали, що заклад побудований поруч з людськими останками.

"З 29 серпня проводяться пошукові роботи. Спочатку вони проводилися в частині зелених насаджень. На даний час поки що нічого не порушено. Карта нам показує, що це за три метри до приміщення школи", - говорить Андрій Мигуля, директор комунального закладу "Ковельська школа мистецтв".

Розкопки фінансує Німеччина. Пошуковці працюватимуть, допоки не піднімуть останки усіх загиблих тут іноземних вояків. Науковці запевняють - якщо знайдуть родичів ідентифікованих солдатів - передадуть їм останки. Усіх інших - поховають на військовому цвинтарі у Потеличі на Львівщині.