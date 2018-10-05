Французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея. Об этом сообщает британское издание The Independent, передает УНН.

"Французская полиция начала расследование об исчезновении президента Интерпола", - пишет издание.



Президента не могут найти уже неделю после того как он отправился в путешествие на родину - в Китай.



Об исчезновении 64-летнего мужчины заявила его жена, с которой он живет в Лионе.

Ранее мы писали о том, что СБУ задержала преступника из списка Интерпола.