Исчез президент Интерпола: во Франции начали расследование [ Редактировать ]
Французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея. Об этом сообщает британское издание The Independent, передает УНН.
"Французская полиция начала расследование об исчезновении президента Интерпола", - пишет издание.
Президента не могут найти уже неделю после того как он отправился в путешествие на родину - в Китай.
Об исчезновении 64-летнего мужчины заявила его жена, с которой он живет в Лионе.
Ранее мы писали о том, что СБУ задержала преступника из списка Интерпола.
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