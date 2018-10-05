Истребитель МиГ-29 упал в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

"Из-за технической неисправности, возникшей во время полета, машина стала неуправляемой, пилоты катапультировались, самолет упал в Коломенском районе. Пилоты выжили", - сказал источник.

Самолет вылетел с аэродрома в подмосковном Жуковском.

Как позднее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, самолет совершал учебно-тренировочный полет. "Во время полета летчики потеряли управление, поэтому направили его в безлюдное место, а сами катапультировались. Летчики не пострадали. Будет создана комиссия для расследования причин", - сказали в пресс-службе.

Упавший самолет - двухместный, это модификация МиГ-29УБ (учебно-боевой). Его обзорность уступает исходному одноместному истребителю МиГ-29. Катапультируемое кресло позволяет пилоту в критической ситуации покинуть машину даже на нулевой высоте.

"В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались.

На место падения вылетел вертолет с аварийно-спасательной группой на борту.

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