"Оппозиционный блок" готовит обращение в Конституционный Суд относительно нарушений при формировании ЦИК.

Об этом Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 5 октября.

Он подчеркнул, что если в стране декларируется, что выборы будут честными, то и Центральная избирательная комиссия должна формироваться честно. "А не говорить - давайте мы вам дадим одну кандидатуру, вы там проголосуйте, а президент берет себе шесть. "Оппозиционный блок" - третья по численности фракция парламента, поэтому может претендовать как минимум на двух представителей в ЦИК. Возникает вопрос: если президент декларирует, что хочет честных выборов, то зачем он тогда формирует себе большинство в комиссии? Каждая фракция, в соответствии с количеством членов, должна получить представительство в комиссии. Тогда это будет сигналом для общества, что выборы пройдут честно и прозрачно", - сказал оппозиционный политик.

"А так, как это делается сегодня, - это сигнал обществу, что будут фальсификации. И мы уже видим, что идет попытка сформировать свое большинство в ЦИК, избежать изменения избирательного законодательства, то есть оставить старую систему, которая является символом политической коррупции", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, нынешняя власть потеряла рейтинги, так как не занималась экономикой, работала для себя, а не для людей. "Они понимают, что с них спросят за это, поэтому стараются удержаться у власти любой ценой. Формирование такого состава ЦИК - это сигнал обществу, что они пойдут на все, на любые фальсификации, чтобы хоть как-то зацепиться за властные кресла", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Мы подаем обращение в Конституционный Суд, что формирование ЦИК проходило с грубым нарушением законов Украины и такая комиссия не может легитимизировать выборы. Мы собрали подписи и сейчас будем подавать это обращение", - сказал Юрий Бойко.