Ученые установили, что Сатурн поглощает свои кольца. Такой вывод сделан после анализа данных, полученных от автоматической межпланетной станции Cassini.

Согласно исследованию, ближайшие к планете кольца - C и D - перестанут существовать уже в недалекой перспективе, сообщает Science Daily.

Кольцо D прекратит существование, ориентировочно, через 60 тысяч лет, что по космическим меркам - очень скоро. Второе же, по оценкам астрономов, может просуществовать от 700 тысяч до 7 миллионов лет.

Также удалось выяснить, что на Сатурне постоянно идет мощнейший химический ливень, который состоит из метана, CO2, аммиака, фрагментов сложных органических молекул и небольшого количества воды.

При этом кольца, расположенные вокруг планеты, состоят преимущественно изо льда.

Также в Солнечной системе нашли новую планету.