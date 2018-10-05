Сатурн "пожирает" свои кольца [ Редактировать ]
Ученые установили, что Сатурн поглощает свои кольца. Такой вывод сделан после анализа данных, полученных от автоматической межпланетной станции Cassini.
Согласно исследованию, ближайшие к планете кольца - C и D - перестанут существовать уже в недалекой перспективе, сообщает Science Daily.
Кольцо D прекратит существование, ориентировочно, через 60 тысяч лет, что по космическим меркам - очень скоро. Второе же, по оценкам астрономов, может просуществовать от 700 тысяч до 7 миллионов лет.
Также удалось выяснить, что на Сатурне постоянно идет мощнейший химический ливень, который состоит из метана, CO2, аммиака, фрагментов сложных органических молекул и небольшого количества воды.
При этом кольца, расположенные вокруг планеты, состоят преимущественно изо льда.
Также в Солнечной системе нашли новую планету.
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