Антикоррупционная вертикаль может работать, даже несмотря на конфликт НАБУ и САП - Грановский [ Редактировать ]
Народный депутат Украины Александр Грановский считает, что, несмотря на конфликты между силовыми органами, вертикаль борьбы с коррупцией может работать. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".
По его словам, природа подобных конфликтов лежит в плоскости профессиональной конкуренции, которая часто обрастает какими-то производными. "Она может быть чище, она может быть довольно грязной, она может вовлекать другие стороны, которые располагают возможностями, влиянием, деньгами и намереваются сформировать в обществе то или иное мнение. Но я не могу давать оценку этой борьбе как публицист. Я не хочу своими словами сформировать какое-то ложное впечатление. Я бы считал, что деятельность каждого органа должна проверяться профессионально, и на эти вопросы должны быть даны компетентные ответы", - говорит нардеп.
Грановский объясняет, что сложных приговоров нет и быть не может, ведь деятельность НАБУ – это сложные экономические преступления, которые трудно доказать. "Поэтому их нет по нормальным причинам, не потому что кто-то тормозит или спекулирует какими-то возможностями в судах общей юрисдикции. Поэтому то, что их нет, это нормально, нам нечего анализировать. Единственное, что у нас есть, – определения судов, которые тоже можно проанализировать", - считает депутат.
Также он прокомментировал решение Генерального прокурора Юрия Луценко вернуться к политической деятельности: "Мы с вами не можем запретить Генеральному прокурору иметь политические амбиции. Наверное, более справедливо, если он об этом открыто говорит, а не скрывает. Это естественное желание. Тем более, Юрий Витальевич – политик именитый, наверное, один из самых опытных в стране, и не принимать это обстоятельство во внимание очень глупо. А уйдет он или нет, я не знаю".
Кроме этого, Александр Грановский опроверг слухи, будто на президентские выборы 2019 года запланирован ряд нарушений с целью обеспечить результат Петру Порошенко. "Станет ли Порошенко президентом во второй раз? На все воля Божья. Мы в это верим, мы понимаем, что это не самая простая сегодня задача. Я опровергаю слухи о том, что запланирован целый ряд каких-то системных нарушений на выборах с тем, чтобы обеспечить результат. Это не так, мне об этом ничего не известно, и эти слухи не имеют под собой никакой почвы", - сказал народный депутат.
по теме
Долгожданный отчет: глава НАБУ Артем Сытник ответил на вопросы народных депутатов
Директор НАБУ Артем Стыник пришел к народным депутатам на заседание комитета Верховной Рады - о чем сказал и о чем умолчал?
Депутаты требуют расследовать нападения на журналистов организации "Стоп коррупции"
На заседании парламентского комитета по вопросам свободы слова депутаты говорили о недавних громких случаях с участием прессы - что решили?
Особый статус Донбасса: как в Верховной Раде голосовали народные депутаты?
Проект Закона предусматривает продление "особого порядка местного самоуправления" до 31 декабря 2019 года - в пояснении к документу говорится, что он нужен для продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе
Верховная Рада назначила новый состав Центризбиркома
Верховная рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии
Курс на ЄС і НАТО: депутати розглянуть зміни до Конституції
Цей документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни і не дати жодного шансу для реваншу проросійських сил