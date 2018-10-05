Народный депутат Украины Александр Грановский считает, что, несмотря на конфликты между силовыми органами, вертикаль борьбы с коррупцией может работать. Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, природа подобных конфликтов лежит в плоскости профессиональной конкуренции, которая часто обрастает какими-то производными. "Она может быть чище, она может быть довольно грязной, она может вовлекать другие стороны, которые располагают возможностями, влиянием, деньгами и намереваются сформировать в обществе то или иное мнение. Но я не могу давать оценку этой борьбе как публицист. Я не хочу своими словами сформировать какое-то ложное впечатление. Я бы считал, что деятельность каждого органа должна проверяться профессионально, и на эти вопросы должны быть даны компетентные ответы", - говорит нардеп.

Грановский объясняет, что сложных приговоров нет и быть не может, ведь деятельность НАБУ – это сложные экономические преступления, которые трудно доказать. "Поэтому их нет по нормальным причинам, не потому что кто-то тормозит или спекулирует какими-то возможностями в судах общей юрисдикции. Поэтому то, что их нет, это нормально, нам нечего анализировать. Единственное, что у нас есть, – определения судов, которые тоже можно проанализировать", - считает депутат.

Также он прокомментировал решение Генерального прокурора Юрия Луценко вернуться к политической деятельности: "Мы с вами не можем запретить Генеральному прокурору иметь политические амбиции. Наверное, более справедливо, если он об этом открыто говорит, а не скрывает. Это естественное желание. Тем более, Юрий Витальевич – политик именитый, наверное, один из самых опытных в стране, и не принимать это обстоятельство во внимание очень глупо. А уйдет он или нет, я не знаю".

Кроме этого, Александр Грановский опроверг слухи, будто на президентские выборы 2019 года запланирован ряд нарушений с целью обеспечить результат Петру Порошенко. "Станет ли Порошенко президентом во второй раз? На все воля Божья. Мы в это верим, мы понимаем, что это не самая простая сегодня задача. Я опровергаю слухи о том, что запланирован целый ряд каких-то системных нарушений на выборах с тем, чтобы обеспечить результат. Это не так, мне об этом ничего не известно, и эти слухи не имеют под собой никакой почвы", - сказал народный депутат.