Омбудсмен підтвердила інформацію про завершення голодування Сенцова [ Редактировать ]
Олег Сенцов припинив голодування. Це підтвердила Людмила Денисова. Це означає, що він у критичному стані. Інакше, пише українська омбудсменка у Фейсбук, людина з такою силою волі не могла здатися.
Медичних довідок про здоров'я Сенцова - Денисовій не надали. Тому вона закликає російську владу допустити до в'язня незалежних фахівців: щоб провести повний медичний огляд і розробити схему виходу з голодування.
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