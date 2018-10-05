Медичних довідок про здоров'я Сенцова - Денисовій не надали

Олег Сенцов припинив голодування. Це підтвердила Людмила Денисова. Це означає, що він у критичному стані. Інакше, пише українська омбудсменка у Фейсбук, людина з такою силою волі не могла здатися.

Медичних довідок про здоров'я Сенцова - Денисовій не надали. Тому вона закликає російську владу допустити до в'язня незалежних фахівців: щоб провести повний медичний огляд і розробити схему виходу з голодування.