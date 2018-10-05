На Дніпропетровщині відкрили інклюзивно-ресурсний центр [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині відкрили Петриківський інклюзивно-ресурсний центр. Подібних в Україні вже 370. Цей розрахований на 65 вихованців, які мають проблеми зі здоров'ям. З дітьми тут працюватимуть логопед, психолог та вчитель фізкультури. Для кожного фахівці розроблять індивідуальну програму.
Заклад створили в рамках програми Інклюзивної освіти. Сьогодні тут побувала Марина Порошенко. Вона відвідала кабінети, які оснащені за найновітнішими технологіями.
"В цьому році ми змогли надати такі нові сучасні методики для всіх інклюзивно-ресурсних центрів по всій Україні. Це дійсно дуже важливо. Ми тоді виходимо на інший принцип роботи наданні освітніх послуг", - говорить Марина Порошенко, голова благодійного фонду Порошенка.
"Дитина має діагноз цукровий діабет і на спеціальній спецгрупі на фізкультурі. С класом не може займатися, там велике навантаження, а в цьому центрі спеціальні вправи. Нам тут подобається", - говорить Ірина Захорольська, мати вихованця Петриківського інклюзивно-ресурсного центру.
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