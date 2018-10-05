На дорогах України поновлять контроль швидкості - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Чи не нобелівських масштабів штрафи мають платити порушники правил дорожнього руху в Україні. Щоправда, питання "коли саме?" вже досить довго бентежить українців. І нарешті, маємо окреслену перспективу. Вже з понеділка на дорогах поновиться контроль швидкості.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "З понеділка відновлюємо контроль дотримання швидкості на дорогах. Перший тиждень у режимі попереджень, а далі застосовуємо всі механізми покарання порушників", - зазначив глава уряду.
Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні набули чинності з 27-го вересня. Суми деяких з них зросли аж у 20 разів. За перевищення допустимої швидкості руху більш ніж на 50 кілометрів за годину. Раніше - 510, тепер - 3400 гривень. Таку ж суму сплатить водій, який утік з місця ДТП.
За кермування без прав штраф сягатиме понад 10 тисяч гривень. А за повторне порушення - учетверо більше. Водіїв, позбавлених прав, яких все-таки упіймали за кермом без документів, зобов'яжуть заплатити - майже 20 з половиною тисяч.
З 8 жовтня патрульні почнуть використовувати пристрої вимірювання швидкості - Trucаm. Основна відмінність цього пристрою від "Візира" і йому подібних у тому, що він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє на відстані кілометра зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля у потоці транспорту. Відомості про дату, час і місце розташування автомобіля, які видає Trucam, автоматично надходять від вмонтованого у прилад GPS-приймача.
Перший тиждень Trucam використовуватимуть у пілотному режимі. Та й сам режим контролю руху матиме певним чином просвітницький характер - водіїв усно попереджатимуть про перевищення. Але згодом порушників почнуть штрафувати відповідно до законодавства.
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