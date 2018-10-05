Может ли в Украине появиться возможность двойного гражданства и если да, то как скоро? Об этом в эфире "Подробностей недели" на телеканале "Интер" спорили Андрей Ильенко, народный депутат и член Комитета по правовой политике, и правосудию и Александр Мартыненко - один из самых опытных наблюдателей за украинской политикой.

Вы верите, что в Украине могут легализовать двойное гражданство? Такое решение может быть принято?

"На жаль, ви знаєте, вже інколи дійсно готуешься до найгіршого, але принаймні свобода буде робити все для того, щоб цього ніколи не трапилося. У нас в конституції - єдине громадянство. І наспарвді ми розуміємо, що коли заходить мова про подвійне громадянство, говорять не так про якісь там побутові питання конкретних людей, а насправді мова йде перш за все про національну безпеку. Тому що ми памятаємо, що в тому числі, не тільки це, але в тому числі починалась россійська агресія на Донбасі і в Криму, особливо в Криму - з роздачею, масовую роздачею російських паспортів", - заявил Андрей Ильенко.

Вы верите, что реально заставить всех обладателей нескольких паспортов в нашей стране избавиться от чужих документов и оставить только один украинский паспорт?

"Дивіться, я закликаю лише виконувати нашу конституцію. Якщо мене зараз чують такі люди, я до них звертаюся: "Залишайтеся громадянами України" і проголосуйте на виборах за таку владу , щоб вам не доводилося шукати різні варіанти, а ви могли щасливо і вільно жити на своїй землі, бо це наша земля", - резюмировал народний депутат.

Отвечая на первый вопрос Александр Мартыненко, генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина", заявил:

"Знаете нужно не нужно...Дело в том, что это действительно тяжело, потому что это конституция, ее нужно менять. Это очень сложно и я не думаю, что это реально. Пути есть два: или оставить все как есть и забыть об этой теме, которая все равно существует, которая все равно есть. И на самом от того, что выслали венгерского консула, поверьте мне, не прекратился поток выдачи этих документов. И Румыния есть...Просто будут ездить в Будапешт, а не в Мукачево. Поэтому это реальность - она просто существует. Или мы закрываем глаза и считаем, что так оно все будет или действительно принимать какие-то меры. Меры не к людям, естественно, потому, что их очень много, а не изменяя конституцию, просто надо подумать юристам, что надо сделать для того, чтобы их хотя бы не криминизовали. Потому что на сегодня, они по большому счету - потенциальные преступники".

Сейчас и эксперты и политики говорят, что у нас как минимум сотни тысяч граждан, а как максимум больше миллиона, могут быть гражданами нескольких государств. Можно ли считать таких людей полностью лояльными Украине? И как поступать с такими людьми, если они, например, работают депутатами местных советов, но скрывают свое второе гражданство?

"І не тільки місцевих, а й Верховної Ради, а й ключові посади в силових структурах. Недавно було журналістське рослідування про одного з керівників розвідки, і там теж питання російского громадянства, не просто громадянства, а громадянства країни агресора. Тому дивіться, тут ситуація яка: будь яке подвійне громадянство означає фактично подвійну лояльність цієї людини, бо він несе певну відповідальность, певні обовязки уже не тільки перед однією державою, а перед якоюсь іншою. Відповідно, коли ця людина потрапляє на державну службу, в депутати будь-якого рівня, в силові структури, то стає питання: "А кому ця людина в результаті буде служити? Якій державі? Які інтереси вона буде виконувати? " Власне, що буде для неї визначальним, навіть в таких питаннях, як державна таємниця? Чи можна таким людям довіряти державну таємницю? На мій погляд, катигорично, якщо мова йде саме про чиновників, депутатів, силовиків - це неможливо. Наші спецслужби мали б цим займатися: виявляти таких осіб і вживати відповідних заходів, тому що це, насправді - пряма загроза державності. Тим більше, дуже часто, мова йде не просто про подвійне громадянство, а подвійне громадянство саме з державою агресором - з Російською Федерацією, що в принціпі є нонсенсом і неможливо. Недавно, буквально останніми днями був скандал, в Харкові голова однієї з районих адміністрацій , виявилось, що в нього російський паспорт, зараз він переховується в Росії, йому висунули звинувачення в шпигунстві і так далі. Я думаю це далеко не поодинокий випадок і це не найвищий чиновник, який має російський паспорт або будь-який інший паспорт іншої держави. Це велика проблема для національної безпеки", - рассказал Ильенко.

Ценность паспортов соседних стран для многих украинцев не столько этническая или какая-то политическая, сколько экономическая. Так проще ездить, и зарабатывать в Европе?

"Это называется евроинтеграция по одиночке. Каждый индивидуально евроинтегрируется гораздо успешнее, чем страна в целом, потому что они естественно полноценные граждане Евросоюза со всеми его атрибутами и правом на работу. Конечно это экономика, поэтому когда это Закарпатье, конечно, никакого, я считаю, что нет никакого сепаратизма, потому что это действительно экономическая история. Но они уезжают, они реально уезжают. И это просто самые условно продвинутые и самые успешные выскочили с этими паспортами. Они просто часть массового выезда людей, которые сейчас существуют: которые едут в Польшу, Венгрию и все остальные страны Европы. А будут ли они голосовать я очень сомневаюсь. Потому что это люди на самом деле - молодые, к сожалению, в нашем мире они не ограничивают себя какими-то границами. Они живут вне границ, в общем пространстве, это не только Украины касается, кстати. И поэтому голосуют право-консервативные, пенсионеры, как правило голосуют - молодежь голосует мало. А тут они не просто голосуют, а действительно едут. Мне кажется, что этих людей мы уже не вернем, которые получили паспорт Евросоюза. Можно, конечно, верить в то, что Украина достигнет уровня жизни, как в Венгрии, там через 3-5 лет, но я пока в этом пока сомневаюсь", - заявил Мартыненко.

Верите ли Вы, что до выборов эта проблема может быть решена законодательно в Верховной Раде? И есть ли в парламенте уже какие-то законопроекты способны урегулировать эту ситуацию?

"На жаль, вся Верховна Рада, я впевнений, не це не буде здатна. Буде здатна та в якій, буде велика фракція патріотів, свободівців. А що стосується ситуації на Закарпатті, я не зовсім згоден з колегою. На жаль там є загроза сепаратизму. І якщо не буде вживатися відповідних заходів центральною владою, то ми можемо отримати велику проблему на західному кордоні. Якщо буде сильна і патріотична влада, повірте на західному кордоні з усіма нашими сусідами буде лад і спокій", - резюмировал Ильенко.

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