41-летний Том Харди не раз затрагивал тему своей прошлой жизни. Актер откровенно и спокойно говорит о страшных пагубных привычках, которые едва не лишили его жизни. Об этом пишет сайт "Хочу!".

Это сегодня Том Харди - один из лучших мировых актеров и секс-символ Голливуда, а несколько лет назад вредные привычки полностью поглотили рассудок знаменитости. Ежедневно он употреблял дурманящие вещества, пока чуть не погиб.

Друг принца Гарри сохраняет трезвость уже десять лет, но воспоминания из прошлого не позволяют расслабляться. В одном из недавних интервью актер признался, что считает себя алкоголиком.

Харди признался, что ступил на скверный путь, когда ему было 11 лет. Тогда Том плотно подсел на алкоголь, затем, в 13 лет, не прошел мимо галлюциногенах, а уже в 16 лет крепко влип в наркотики.

Однажды в 2003 году Том Харди чудом выжил, когда его нашли в луже собственной крови и рвоты в районе Сохо в Лондоне. Он находился на грани жизни и смерти. Этот случай положил конец дрянной жизни мужчины.

Актер нашел в себе силы, прошел курс реабилитации, занялся спортом и встретил любовь всей своей жизни - Шарлотту Райли, которая сейчас беременна. Прошлые зависимости помогают актеру в работе, например герой фантастического боевика "Веном", которого играет Том Харди, питается человеческой плотью, но желает побороть эту привычку.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева возвращается на сцену.