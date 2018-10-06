Обвал Керченского моста: архитектор назвал причину [ Редактировать ]
Возведение Керченского моста было политическим проектом России, и поэтому объект строился так поспешно, что потенциально может нести ряд рисков как для безопасности самой конструкции, так и для людей. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский.
"Крымский мост для России был "проектом века", как это было, скажем, в советское время. А, как известно, все "проекты века" Советского Союза не состоялись и ни какие реки вспять не потекли. Если такой проект делается в первую очередь из политических соображений (и только потом – по экономическим соображениям и здравому смыслу), он всегда обречен на какую-то ущербность. Вот сейчас эта ущербность и "всплывает" так или иначе в разных местах. Авральное строительство как в РФ является плохой тенденцией, так и в Украине. И ни там, ни там мы не отделались от этих привычек СССР, когда подобные крупные объекты сдаются по политическому приказу или к юбилейной дате. Тот факт, что этот мост был построен за такое короткое время – для россиян наверняка является проблемой", - отметил эксперт.
В то же время он заметил, что для китайских строителей сооружение таких длинных объектов "проблемой не является и они строят гораздо бо́льшие мосты и в гораздо более короткие сроки".
"Это уже вопрос профессионализма, подготовки, технологической оснащенности, инженерной мысли и так далее. Но россияне в этом плане, наверное, отсталые. С учетом постсоветской ментальности (что касается, например, строителей, рабочих и оборудования), может, не надо было этот мост так быстро делать. Могу сказать, что на месте строительства Керченского моста очень серьезное течение, а также крайне нестабильные грунты, и это – общеизвестная информация. Конечно, в таких зонах строить очень сложно", - резюмировал Миргородский.
Ранее мы сообщали о том, что в Крыму обрушился Керченский мост.
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