В рамках Junior Fashion Week, 5 октября свою коллекцию Limited edition by Ulyana Novozhilova представила лучший юный дизайнер, среди гольфистов, и лучший гольфист, среди юных дизайнеров, Ульяна Новожилова, 12 лет. Показ прошел в формате Fashion Show.



Участниками показа совсем юного дизайнера стали дети известных родителей: украинской певицы Оли Поляковой (Мария), шоумена Максима Нелипы (Мария), Президента Одесского международного фестиваля Виктории Тигипко (Ася), Президента Украинского фонда гуманитарного развития Натальи Заболотной (Екатерина), ведущая и певица Дарья Москаленко, гимнастка школы Дерюгиных Ева Волошина, а также юные модели Диана Литвин и Коряк Анастасия.



"Если ты не можешь найти одежду, которая тебе нравиться, создай её сама. Коллекция Limited edition by Ulyana Novozhilova – это была моя мечта. Подростку сложно угодить и подобрать стильное платье, которое можно надеть на день рождения или вечеринку. Очень хочется иметь в своём гардеробе стильную джинсовую юбку и модные сарафаны на каждый день. Все свои модели я создавала с большим трепетом и ответственностью. Для меня очень важно, что бы look был универсален, нравился не только мне, а и любому модному подростку. Очень надеюсь, что мой показ и коллекция будут успешными", − рассказывает Ульяна Новожилова.



Среди гостей показа были замечены: Инна Костыря, Елена Бернацкая, Анна Лобарева, Мелания, Влада Литовченко, Анна Гомонова, а также бизнесмены, артисты, представители шоу-бизнеса и фешн-блогеры.



Ульяна Новожилова 12 лет, чемпионка Украины по гольфу, юный дизайнер



Junior Fashion Week — это тренды сезона, новые веяния, акценты, все то, что можно увидеть первыми и дать это для своих детей! Это место, где можно будет вдохновиться лучшими показами. Миссия организаторов — создать условия для развития украинских детей в сфере дизайна и моды, предоставляя площадку и возможности для творчества. Важной целью также является увеличение количества брендов одежды, которые создают качественный продукт для детей в Украине, повысить осведомленность и эстетические требования будущих поколений к товарам и услугам.