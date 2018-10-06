Двухголовая черепаха умилила пользователей сети (видео) [ Редактировать ]
Красноухая пресноводная черепаха с двумя головами удивила жителей юго-восточной части Китая. Необычное пресмыкающееся появилось на свет летом и в данный момент живет заповеднике города Шанжао провинции Цзянси, пишет New-s.com.ua.
Спустя три месяца сотрудники заповедника показали черепаху-мутанта ученым. Специалисты рассказали, что у родившейся черепахи один панцирь и две головы, каждая из которых управляется только одной лапой, поэтому движения черепахи выглядят довольно странно.
Кроме того, она обречена жить в изоляции от своих сородичей, так как черепаха может распространить мутантный ген, причиной которого, по мнению ученых, является воздействие негативных факторов окружающей среды.
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