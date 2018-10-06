6 октября в Румынии начался двухдневный референдум о закреплении в конституции определения брака как союз между "мужчиной и женщиной". На сегодня в основном законе используется гендерно нейтральный термин "супруги", передает "Корреспондент".

Отмечается, что инициатива по изменению определения брака в конституции имеет широкую поддержку в консервативных политических и религиозных кругах. Движение Коалиция за семью собрало в стране с населением 20 млн человек 3 млн подписей с требованием к политикам изменить конституцию.

Если граждане на референдуме поддержат это изменение, это исключит возможность разрешения однополых браков в будущем. Результаты референдума будут действительными, если явка на нем составит не менее 30%. Окончательные результаты ожидаются в понедельник, 8 октября.

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