Землетрясение в Индонезии: тысячи людей оказались в ловушке [ Редактировать ]
В результате землетрясения и цунами в индонезийской провинции Центральный Сулавеси под завалами оказались более 152 тысяч человек. Стихия разрушила свыше 65 тысяч домов, заявил руководитель департамента информации и по работе со СМИ министерства иностранных дел Индонезии Ахмад Рамадан.
По официальным данным, жертвами стихии стали более 1500 человек.
"Мы считаем, что не менее 152 тысяч жителей оказались заживо погребенными после обрушения домов, помещений в районах провинции", - сказал чиновник. Он отметил, что "стихией было разрушено свыше 65,7 тыс. домов", - цитирует "Страна. UA" слова чиновника.
28 сентября у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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