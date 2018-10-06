На Донбассе не прекращаются вражеские обстрелы [ Редактировать ]
На Донбассе не прекращаются обстрелы. За текущие сутки, по данным штаба ООС, боевики 9 раз нарушили режим перемирия. Двое украинских военнослужащих ранены. Подробнее о ситуации на передовой - Игорь Левенок.
Позиции наших солдат под Красногоровкой. До окраин оккупированного Донецка - каких-то пять километров. Бойцы говорят: война продолжается, хотя почему-то сейчас ее называют перемирием.
"Ночью сыпали с чего могли - и крупнокалиберные пулеметы и "сапоги" летали - все в трассерах, все в огнях. Пришлось БМП выгонять и давать адекватную ответку" .
Это Евгений - наводчик БМП. Рассказывает о том, как прошла ночь накануне. Бой длился девять часов. Вот ему-то и пришлось давать адекватный ответ из своей боевой машины. Только после этого наемники успокоились.
"Скорее всего, прошла ротация, ну не было такого. Сейчас им навезли всего - и пулеметов разных - раньше такого не было. Снайперы сильно активизировались", - рассказывает Евгений, военнослужащий ВСУ.
Под утро наши немного отдохнули. В соседнем окопе огневую позицию у пулемета занимают два бойца. Под ногами сотни отстрелянных гильз. Ночь выдалась уж очень неспокойной.
"АГС полетели и СПГ. - Пришлось отвечать? - Пришлось, а что делать. Долго мы терпели, терпели, но потом ответили. Дали понять, что мы здесь не спим".
У бойцов похожие черты лица, цвет глаз и даже тембр голоса. Александр и Андрей признаются - они родные братья:
"33 полных. - А мне 31"
Братья родом из Коблево Одесской области. На войне - с 2014 года. Пошли по мобилизации. Теперь - контракт. Сейчас служат в одном подразделении. Но так получилось, что боевой опыт у них разный. У младшего Андрея - за плечами ожесточенные бои под Дебальцево. Да и по званию он выше Александра - старший солдат.
"Он посидел дома, а я пошел на контракт. Думали по одному сходить сначала, но не получилось. Он говорит - ну ладно, я тоже иду к тебе, ну все, договорились".
Александр и Андрей и до войны были неразлучны. Живут в одном городе, вместе учились и работали. Теперь - вместе воюют за Украину:
"Вместе на одной фирме в охране работали и на заправке работали, а и на пенопласте вместе работали. - А планы на будущее? Долго служить будете? - Ну я еще буду служить точно. Надеемся, что может это скоро закончится. Я пока на гражданке себя не вижу".
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