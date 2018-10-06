Кулинарные ярмарки, мастер-классы, концерты. В Черновцах отмечают день города - 610 лет. Чем удивляли гостей, и на какие рекорды замахнулись - расскажет Ольга Паламарюк.

Начинать празднование театральной постановкой - уже традиция. Возле городской Ратуши актеры демонстрируют как появились и развивались Черновцы.

Празднуют не только возле Ратуши. Улицы и городские площади сегодня напоминают гигантскую ярмарку. Вот кузнецы - показывают свои работы. И, уже традиционно, презентуют подарок городу. Сегодня - это металлическое ограждение, его установят возле горсовета вместо бетонных клумб.

"Із звичайного заліза. Загальна довжина - 8 метрів. Одна секція тут, вона буде складатися з трьох сегментів. Ми виділяємо, як завжди, тиждень для цієї роботи", - рассказывает Андрей Хорт, кузнец.

Развлечения в городе на любой вкус: мастер-классы, художественные уроки, концерты и выставки. Для гурманов - продовольственные ларьки. Замахнулись в этом году и на сладкий рекорд. 130-килограммовый торт испекли лучшие кондитеры города. Желающих попробовать его - немало.

"Як вам? - Солодкий, смачний".

"На 600-річчя ми робили великий герб міста Чернівці. І, звичайно, зараз така дата - 610, то хотілося зробити щось приємне для наших чернівчан. Зроблений з вафельних коржів, згущене молоко, масло, грецький горіх і шоколадна глазур", - рассказывает Галина Никонова, кондитер.

Со всех улиц доносятся песни. Местные жители и туристы празднику не нарадуются:

"Нам сподобалося, ми пройшлися - і вишиванки є, і картини, і біжутерія, і випивка хороша. Нам сподобалось!".

Разделить радость вместе с горожанами приехали и гости. Те, для кого Черновцы - любимый город.

"Місто, де я народився, де пішов у перший клас, де живуть мої друзі, батьки. І мама моя, до речі, по сьогоднішній день працює в цьому Краєзнавчому музеї. Тому я, користуючись нагородою, хотів би привітати всіх містян і всіх, кого я знаю і не знаю, з цим прекрасним днем. Побажати, щоб у 610 років міста ви відчували по-справжньому, що це європейське місто", - подчеркнул Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Празднования только начинаются, - рассказывают организаторы. Гостям обещают еще немало сюрпризов.

"У нас попереду фестиваль-концерт переможців "Червоної рути", я з нетерпінням і трепетом чекаю його. І Буковинський храм в парку, фестиваль "Відродження", і дискотека. Я думаю, все буде файно. Все, що в нас тут, в серці", - говорит Юлия Сафтенко, начальник управления культуры Черновицкого горсовета.

Торжества в Черновцах продлятся до завтра. Завершит день города - грандиозный концерт.