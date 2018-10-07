Из-за тайфуна в Южной Корее гибнут люди [ Редактировать ]
В Южной Корее вследствие тайфуна Конг-рей по меньшей мере двое человек погибли, еще один пропал без вести. Об этом сообщает Yonhap.
Сообщается, что одной из жертв стихии стал 66-летний мужчина. Он погиб, когда переходил мост в городе Кванджу к югу от Сеула. Еще один мужчина 83 лет, ранее считавшийся пропавшим без вести, найден мертвым в 350 км к югу от Сеула.
Кроме того, пропавшим без вести считается один человек - 76-летний мужчина, которого смыло потоками воды в городе Пхохане в 370 км от Сеула.
Отметим, тайфун Конг-рей стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".
Напомним, что из-за землетрясения в Индонезии тысячи людей оказались в ловушке.
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